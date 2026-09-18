2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürmüşlerdi! Özge Bedir cinayetinde istinaf kararı açıkladı

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakkındaki karar istinaf mahkemesinde de değişmedi. Yerel mahkeme tarafından tutuklu sanıklar Tülay Alan ve Seray Öztürk'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, tutuksuz sanık Adnan B. hakkında verilen beraat kararıyla birlikte istinaf mahkemesi tarafından onandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025'te saat 21.00 sıralarında yaşanmıştı. Tülay Alan (22), arkadaşı Seray Öztürk (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitmişti. Seray Öztürk site önünde beklerken Tülay Alan binaya girip Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddiaya göre Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra Seray Öztürk'ün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kapıyı açtığında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bedir kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması istenmiş, bu suçlar kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Seray Öztürk hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan, maktulün eşi Adnan B. hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

HER İKİ SANIĞA DA MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Burdur'da görülen davada mahkeme heyeti, Tülay Alan'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Alan'a ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" ile "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası daha verilmişti. Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıkmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosyanın istinaf incelemesi tamamlandı. İstinaf mahkemesi yaptığı değerlendirmede yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve onadı. Böylece Tülay Alan ve Seray Öztürk hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile Adnan B. hakkındaki beraat kararı istinaf aşamasında da değişmeden kaldı. Tülay Alan hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçunun yanı sıra "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından verilen toplam 8 yıl 6 aylık hapis cezası da istinaf mahkemesince onandı.