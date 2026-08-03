2 çocuklarını babaannelerine bırakıp yola çıkmışlardı! Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Keles ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye giden Ramazan Alan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kalp rahatsızlığı bulunan 37 yaşındaki Ramazan Alan, eşi Havva Alan ile birlikte Bursa'daki bir hastaneden aldığı randevuya gitmek üzere 16 CMS 35 plakalı otomobiliyle Keles ilçesinde yola çıktı.
İddiaya göre seyir halindeki aracın sürücüsü Ramazan Alan'ın yolculuk esnasında direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu otomobil hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine kaza mahalline hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemelerde Alan çiftinin kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kaza çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma an itibarıyla devam ediyor.
Hayatını kaybeden Alan çiftinin, hastaneye gitmek için yola çıkmadan hemen önce iki çocuklarını babaannelerine bıraktığı ortaya çıktı.
Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeleri teslim alınan Ramazan ve Havva Alan çifti, Keles ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'ne getirildi.
Genç çift, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Alan çiftinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.