2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Turanlar Mahallesi'nde bir kahvehanede 2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, M.K, İ.K, M.K. ve B.U. ile H.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K, darp sonucu yaralandı. Durumu öğrenen baba S.K. ve oğlu H.K, mahalle meydanında grupla bir araya geldi.

Burada devam eden kavgada S.K, tabancasıyla ateş açıp M.K'yi yaralarken, M.K'yi de sağ kolundan bıçakladı. S.K. ise darp sonucu yaralandı.

2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga - Resim : 1

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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