2 günde 150 yangına müdahale edildi: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeleri Sakarya Taraklı’dan yaptığı açıklamayla paylaştı. Türkiye genelinde son 2 günde çıkan 150 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2 günde 150 yangına müdahale edildi: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yangın bölgesinde konuşan Bakan Yumaklı, ekiplerin gece gündüz demeden yoğun mücadele yürüttüğünü belirtti.

“YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA”

Ekonomim'e göre, Bakan Yumaklı, özellikle Sakarya-Bilecik sınırında çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Aynı şekilde Manisa’nın Akhisar ilçesindeki yangında da herhangi bir tehlike görülmediğini, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bilecik-Sakarya hattında sabah saatlerinde başlayan yağmurun yangınla mücadelede büyük kolaylık sağladığını aktaran Yumaklı, “Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu, bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı” dedi.

Yangın bölgesindeki coğrafi zorluklara dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Gece boyu devam eden çabanın, Manisa Akhisar’daki mücadelenin küçük bir örneği olarak, sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatte 58 kilometrelik orman yolu açtı” ifadelerini kullandı. Engebeli arazideki uçurumlar ve vadilerin müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Yumaklı, buna rağmen ekiplerin üstün bir gayret gösterdiğini vurguladı.

Son 2 gün içinde ülke genelinde 150 farklı orman yangınına müdahale edildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, yangınlara hem havadan hem karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirtti. Yumaklı, tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurguladı.

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