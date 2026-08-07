2 gündür aranıyordu! 86 yaşındaki adam uçurumda ölü bulundu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan 86 yaşındaki Osman Kuyumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın aracıyla uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.
Çayırdüzü köyünde yaşamını sürdüren Osman Kuyumcu'ya ulaşamayan ailesi, endişeli bekleyişin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İki gün süren belirsizlik üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkiinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı.
Arama faaliyetleri sırasında ekipler, Kuyumcu'ya ait aracın yol güzergahından çıktığını belirledi. Yapılan incelemelerde aracın yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Hurdaya dönen aracın bulunduğu noktaya inen görevliler, 86 yaşındaki sürücünün kaza anında araç içerisinde hayatını kaybettiğini doğruladı.
Kazanın ardından cenazenin bulunduğu zorlu noktadan çıkarılması için jandarma arama-kurtarma timleri devreye girdi. Bölgenin oldukça sarp arazi şartlarına sahip olması nedeniyle ekipler, metrelerce derinlikteki uçuruma halatlar yardımıyla indi.
Jandarma personelinin bölgedeki uzun ve meşakkatli çalışmaları sonucunda Kuyumcu'nun cenazesi uçurumdan çıkarılarak morga kaldırıldı. Meydana gelen ölümcül kaza ile ilgili başlatılan resmi inceleme ise devam ediyor.