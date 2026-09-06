2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A.A., tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kalmış halde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 1

Olay, Kapısuyu Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Bölgeye kendi aracıyla giden ve uzun süre geri dönmeyen A.A.'nın ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, gencin bulunması için hızlıca arama çalışması başlattı.

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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 2

Yapılan incelemeler ve iz sürme çalışmaları sonucunda A.A.'nın tarihi Titus Tüneli çevresinde olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettikten sonra tünel civarında dolaştığı esnada dengesini kaybeden genç, bir anda aşağı düştü.

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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 3

Olay anında cep telefonunu aracının içinde unuttuğu anlaşılan A.A., düştüğü yerden çıkamadı ve kimseyle iletişim kuramadı.

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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 4

İki gün boyunca tünel bölgesinde mahsur kalarak dış dünyayla bağı tamamen kopan şahsın imdadına güvenlik güçleri yetişti.

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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 5

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda yeri tespit edilen genç, mahsur kaldığı alandan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan A.A., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu - Resim: 6

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan genç, tedbir amacıyla çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede gözetim altında tutulan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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