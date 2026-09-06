2 gündür kayıptı! 28 yaşındaki genç tarihi Titus Tüneli’nde mahsur halde bulundu

Yapılan incelemeler ve iz sürme çalışmaları sonucunda A.A.'nın tarihi Titus Tüneli çevresinde olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettikten sonra tünel civarında dolaştığı esnada dengesini kaybeden genç, bir anda aşağı düştü.