2 kişinin öldüğü kazada taksi şoförüne ev hapsi! "Kızımız evine dönemedi, o evinde oturuyor"

Gülistan Variş'in ablası Şevin Sertakan da kardeşinin eğitim hayatına ve Bodrum'a gidiş sürecine dair bilgileri paylaştı. Kardeşinin Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduğunu anlatan Sertakan, "Diyarbakır'da staj imkanı bulamadığı için kuzenimiz vasıtasıyla Bodrum'a gitti. Yaklaşık 3 yıl Bodrum'da yaşadı ve stajını tamamladı. Bitirmesine sadece birkaç gün kalmıştı. Eğer o kaza yaşanmamış olsaydı, 2 gün sonra Diyarbakır'da olacaktı. Kaza 28 Haziran'da meydana geldi. Biz acımızı yaşarken, 27 Temmuz'da tahliye kararı verildi. Böyle bir karar verilmesi, bizim adalet duygumuzu derinden zedeledi. Kız kardeşim geri gelmeyecek, bunun farkındayız. Ancak taksi şoförünün de hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz.