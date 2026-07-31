2 kişinin öldüğü kazada taksi şoförüne ev hapsi! "Kızımız evine dönemedi, o evinde oturuyor"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28 Haziran'da meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan taksi sürücüsü, mahkeme kararıyla ev hapsine alınarak tahliye edildi.
Bodrum'da bir taksi ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişinin ölümüne sebep olan sürücü Mehmet Ceyhun U. hakkındaki adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin tutuklu şüpheliyi 27 Temmuz'da ev hapsi şartıyla tahliye etmesi, kazada hayatını kaybeden eczacılık mezunu Gülistan Variş'in Diyarbakır'da ikamet eden ailesini derinden sarstı. Aile üyeleri, bilirkişi raporları ve deliller tam toplanmadan tahliye kararı verilmesinin acılarını katladığını ifade ediyor.
"BU CEZA DEĞİL, ÖDÜLDÜR"
Kızının yolunu gözlerken ölüm haberini alan anne Zekiye Variş, şüphelinin kısa süre içinde cezaevinden çıkmasına isyan etti. Kararı veren yargı mensuplarına seslenen anne Variş, "Savcıdan, hakimden ricam gereken ceza verilsin. Ellerini vicdanlarına koyup karar versinler. İki kişiyi kaybettik, 20 gün ceza aldı. Bu ceza değil, ödüldür. Acımızı yaşamadık. Şu an ikinci acıyı yaşıyoruz. Bekardı 29 yaşındaydı. Hayalleri vardı, hayalleri yarım kaldı. Gözümüz yollardaydı kızımız gelecek diye, cenazesi geldi" ifadelerini kullandı.
Gülistan Variş'in ablası Şevin Sertakan da kardeşinin eğitim hayatına ve Bodrum'a gidiş sürecine dair bilgileri paylaştı. Kardeşinin Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduğunu anlatan Sertakan, "Diyarbakır'da staj imkanı bulamadığı için kuzenimiz vasıtasıyla Bodrum'a gitti. Yaklaşık 3 yıl Bodrum'da yaşadı ve stajını tamamladı. Bitirmesine sadece birkaç gün kalmıştı. Eğer o kaza yaşanmamış olsaydı, 2 gün sonra Diyarbakır'da olacaktı. Kaza 28 Haziran'da meydana geldi. Biz acımızı yaşarken, 27 Temmuz'da tahliye kararı verildi. Böyle bir karar verilmesi, bizim adalet duygumuzu derinden zedeledi. Kız kardeşim geri gelmeyecek, bunun farkındayız. Ancak taksi şoförünün de hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz.
Biz ayrıcalık talep etmiyoruz, sadece adalet istiyoruz. Deliller tam olarak toplanmadan, bilirkişi raporu hazırlanmadan böyle bir tahliye kararının verilmesini adil bulmuyoruz. Şu an taksi şoförü, evinde oturuyor. Ama benim kız kardeşim evinde değil. Bizim tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. Başka hiçbir ailenin aynı acıyı yaşamamasını diliyoruz. Sorumluların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 28 Haziran günü saat 02.00 sularında Bodrum ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ceyhun U. idaresindeki taksi, tali yoldan ana yola çıkan 52 yaşındaki Murat Yüp'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Murat Yüp ile arkasında yolcu olarak bulunan Gülistan Variş yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından taksi sürücüsü Mehmet Ceyhun U., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlerleyen günlerde, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve hakimliğin tutukluluk durumunu gözden geçirme talebiyle mahkeme tarafından resen bir duruşma açıldı. Mahkeme heyeti; Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunu, uzman görüşlerini ve dosyadaki diğer delilleri inceledi. Yapılan değerlendirmede, şüpheli Mehmet Ceyhun U.'nun kazada "tali derecede kusurlu" olduğu kanaatine varıldı.
Mahkeme, suçun kanundaki ceza karşılığını, mevcut delil durumunu ve şüphelinin hapiste geçirdiği süreyi hesaplayarak tutukluluk halinin devamını ölçüsüz buldu. Bu kapsamda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının tutukluluğun sürmesi yönündeki talebi reddedilerek, sürücünün ev hapsine alınmasına karar verildi. Tahliye edilen şüpheli hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.