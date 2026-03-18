2 kişiyi öldürmekten aranıyordu: 10 yıllık firari şüpheli adalete teslim edildi

Antalya'da 2015 yılında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın şüphelisi olarak aranan ve hakkında 10 yıldır yakalama kararı bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyona imza attı. Antalya’da, "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıldır aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

JASAT TİMLERİNDEN OPERASYON

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, 2015 yılında 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 10 yıldır yakalama kararı bulunan Y.B.'nin izine ulaşıldı. Firari şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonun ardından karakola götürülen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından ilgili mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Y.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

