İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddiasıyla 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 7 Ocak'ta İzmit 28 Haziran Mahallesi mevkisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



7 Ocak'ta İzmit 28 Haziran Mahallesi mevkisinde aralarında husumet bulunan G.O. ve H.V. ile M.S.T. arasında tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan G.O. ve H.V., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



Yaralılardan H.V.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

