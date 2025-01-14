2 milyar kilometrelik yolculuk: 2024’te otobüsler dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 2024 yılı kara yolu taşımacılık verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, otobüsler 2024 yılında toplam 14 milyon 698 bin 947 sefer gerçekleştirdi ve bu seferlerde 142 milyon 646 bin 487 yolcu taşındı.

Otobüslerin yolculuklarında kat ettiği toplam mesafe ise dikkat çekici bir rakama ulaştı: 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre. Bu mesafe, dünyanın çevresini tam 52 bin 661 kez turlamaya denk geliyor.

142 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, şehirler arası ve turizm amaçlı taşımacılığın etkileyici rakamlara ulaştığını belirtti. Şehirler arası seferlerde toplamda 82 milyon 219 bin 469 yolcu taşınırken, turizm amaçlı seferlerde ise 60 milyon 427 bin 18 kişi yolculuk yaptı.

Otobüsle seyahat eden yolcuların yüzde 41,49’unu kadınlar, yüzde 58,51’ini erkekler oluşturdu. Bakan, bu rakamların kara yolu taşımacılığındaki aktif yolcu kullanımını ortaya koyduğunu söyledi.

EMEKLİLERE VE ENGELLİLERE ÖZEL İMKANLAR VERİLDİ

2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, otobüs taşımacılığında emeklilere özel indirimler sunuldu. Bakan Uraloğlu, “Toplam 666 bin 99 emeklimiz, yüzde 20 indirim imkanından yararlandı. Ayrıca, 1 milyon 857 bin 402 engelli vatandaş ve 653 bin 703 çocuk yolcu otobüsle taşındı” dedi. Otobüs firmalarının, sosyal sorumluluk kapsamında sunduğu bu desteklerin özellikle emekli ve engelli vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırdığı vurgulandı.

2024 yılı boyunca otobüsle yapılan yolculuklarda turizmin büyük bir payı oldu. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerine yönelik seferlerde ciddi bir artış yaşandı. Otobüslerle yapılan seferlerin büyük bir kısmı yaz aylarında gerçekleşti.