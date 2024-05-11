2 organize suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya paylaşamında:

"Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Kasten adam öldürmeye teşebbüs,

Kasten yaralama,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

6136 sayılı kanuna muhalefet,

Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

7 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet av tüfeği ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu." açıklamasını yaptı.