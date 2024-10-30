2 şehirde PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 2 şehirde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 şehirde PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki yıllarda terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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