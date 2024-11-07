2 şehirde PKK/KCK operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında DEM Parti yöneticisi de var

İzmir ve Muğla'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında DEM Parti Menemen ilçe yöneticisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek ile yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 şehirde PKK/KCK operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında DEM Parti yöneticisi de var
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Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir ve Muğla'da önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgütün talimatlarıyla gerçekleşen eylem ve etkinliklere katılım sağlayan ayrıca haklarında açık ve gizli tanık beyanları bulunan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi bölge sözcüsü, DEM Parti Menemen ilçe yöneticisi, Avesta Dil ve Kültür Derneği yöneticisi ile İnsan Hakları Derneği (İHD) üyelerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek ile yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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