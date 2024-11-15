2 yaşındaki bebek biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendi

İstanbul’da annesinin biberonuna tiner koyarak zehirlediği 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, 50 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan bu olay, vicdanları derinden yaraladı.

Mert Sagit Mert Sagit
2 yaşındaki bebek biberonuna tiner ve deterjan konularak zehirlendi
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2 yaşındaki Yunus Emre, annesi tarafından biberonuna tiner konularak zehirlendi. 50 gün boyunca hastanede hayata tutunmaya çalışan küçük Yunus Emre, 14 Kasım'da acı haberiyle tüm ülkeyi üzdü. Olayın detayları ortaya çıktıkça kamuoyunda şok etkisi yarattı.

DRAMATİK HAYAT HİKAYESİ

Yunus Emre'nin evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiği ve bu durumun annenin psikolojisini olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Annenin poliste verdiği ifadesinde, "Çocuğum evlilik dışı doğdu. Bana da ona da kimse sahip çıkmadı, bunalıma girdim" dediği öğrenildi. Bu trajik itiraf, olayın boyutunu daha da derinleştirdi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan anne, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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