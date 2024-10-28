2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü olay yerinde intihar etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sokakta annesiyle oyun oynayan 2 yaşındaki bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, yaşadığı şok ve vicdan azabı nedeniyle olay yerinde hayatına son verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü olay yerinde intihar etti
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 Esenyurt'ta meydana gelen trajik olayda, kargo çalışanı Enes Ç. (25), minibüsüyle hareket ederken küçük Ö.K.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Enes Ç., kazanın hemen ardından aracına dönerek bıçakla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Hem çocuğun hem de sürücünün hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi, mahallede büyük bir üzüntü yarattı. Polis, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.

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