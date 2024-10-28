2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü olay yerinde intihar etti

Esenyurt'ta meydana gelen trajik olayda, kargo çalışanı Enes Ç. (25), minibüsüyle hareket ederken küçük Ö.K.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Enes Ç., kazanın hemen ardından aracına dönerek bıçakla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Hem çocuğun hem de sürücünün hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi, mahallede büyük bir üzüntü yarattı. Polis, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.