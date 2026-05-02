2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü: Durumu ağır!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin soba üzerinde kaynatıp kovaya doldurduğu suya düşen 2 yaşındaki Alparslan A. ağır yaralandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, anne Hülya A. evdeki sobanın üzerinde kaynattığı suyu bir kovaya doldurdu. Bu sırada aynı odada oyun oynamakta olan 2 yaşındaki Alparslan A., hareket halindeyken aniden dengesini kaybetti. Küçük çocuk doğrudan kaynar suyla dolu kovanın içine düştü.

Durumu saniyeler içinde fark eden anne, yaralanan çocuğu hemen kaynar suyun içinden çıkardı. Zaman kaybetmeden harekete geçen Hülya A., oğlunu şahsi imkanlarıyla, özel bir araçla hızla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI

Hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ve kontrollerde, çocuğun vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluştuğu belirlendi. Durumu ciddiyetini koruyan küçük çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

