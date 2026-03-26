2 yaşındaki kaybolan çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu

Sinop’ta ailesiyle birlikte gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, saatler süren arama çalışmasının ardından dağın zirvesinde bulundu. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, saatler süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kum yüklemek için ailesiyle birlikte araziye giden A.A.A, ailenin bir anlık dalgınlığı sırasında gözden kayboldu. Durumu fark eden aile, hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında geniş bir alan tarandı.

2 yaşındaki kaybolan çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu - Resim : 1

Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından küçük çocuk, kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu.

Uzun süre arazide tek başına kalan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amacıyla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

