2 yaşındaki Rana’nın otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu

Konya’nın Karatay ilçesinde, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Rana’nın ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda, boyun, omuz ve vücudunun çeşitli bölgelerinde köpek ısırıkları olduğu, başka bir ölüm sebebine rastlanılmadığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2 yaşındaki Rana’nın otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu
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Olay, 7 Mart saat 18.30 sıralarında Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana, annesi mutfakta iftar hazırlığı yaparken dışarı çıktı. Küçük kız, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı ancak Rana ağır yaralı olarak kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye’ye götürüldü.

Olayla ilgili üç görgü tanığının ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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