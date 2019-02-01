Abdulhalim Akçay Mardin ilinin Midyat ilçesinde doğdu. Çocukluğundan beri arzuladığı şey Türkiye’yi bisikletiyle gezmek. 38 yaşında bu isteğini gerçekleştirdi ve İstanbul’dan çıktı yola.
İstanbul’dan çıktığı yola Tekirağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir İllerinde yaklaşık 50 ilçeyi gezen Abdulhalim yol boyunca birçok tarihi yeri geziyor anı biriktiriyor.
Kendisi gibi yola çıkacak uzun yol gezginlerine Abdulhalim’in uyarıları var.
Gezi boyunca uğradığı yerlerde birçok insanla tanışıyor Abdulhalim ve onlara bu yola neden çıktığını anlatıyor.
Abdulhalim bisikletle Türkiye turuna çıkmak için sponsor bulamadı ama 3 yıl boyunca bu yolculuk için çalıştı ve para biriktirdi.
Çıktığı yolculuk yaklaşık 2 sene sürecek Abdülhalim’in ve toplamda 81 il ve 800 ilçe gezmiş olacak.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA AKIN KARA
ulusal.com.tr
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