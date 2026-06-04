"2 yıldır o suç örgütünün hedefindeyiz!" Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı

Engin Polat'ın hem kuzeni olan hem de çiftin şoförlük ile koruma görevini yürüten yakını, otel çıkışında uğradığı kurşun yağmuru neticesinde hayatını kaybetti. Cinayetin hemen ardından acil koduyla emniyete giderek adli ifade veren iş insanı Engin Polat, sarsıcı iddialarda bulunarak tetiğin arkasında devasa bir organize suç örgütünün bulunduğunu öne sürdü.

ALAÇATI'DA PUSULU SALDIRI: CAN POLAT KURTARILAMADI

Feci olay, dün saat 13.45 sıralarında İzmir’in dünyaca ünlü Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen son dakika asayiş bilgilerine göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin kafa dinlemek ve tatil yapmak amacıyla konakladığı lüks otelin hemen yan sokağında pusu kuruldu. Engin Polat'ın amcasının oğlu olan ve aynı zamanda çiftin yakın korumalığını ve şoförlüğünü üstlenen 37 yaşındaki Can Polat, otelden ayrılmak üzere lüks aracına bindiği sırada silahlı saldırganın hedefi oldu. S.A. isimli şüpheli tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm siber ve fiziki tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İZMİR EMNİYETİ KATİL ZANLISINI KISKIVRAK YAKALADI

Silah seslerinin yankılanmasının ardından Alaçatı sokaklarında büyük bir panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan katil zanlısı S.A.’nın yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir siber ve fiziki takip başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını saniye saniye inceleyen polis ekipleri, şüpheli S.A.'yı cinayette kullandığı ateşli silahla birlikte kısa süre içinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ENGİN POLAT'IN ŞOK İFADESİ: "2 YILDIR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİNDEYİZ"

Kuzeninin feci şekilde katledilmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne giden Engin Polat, adli arşive giren sarsıcı bir ifade verdi. Hayatını kaybeden Can Polat’ın öz kuzeni olduğunu ve uzun süredir yanında güvenilir bir personel olarak çalıştığını belirten Engin Polat, adli makamlara yaklaşık 2 yıldır çok güçlü ve organize bir suç örgütünün doğrudan hedefinde olduklarını aktardı. Polat, bu iki yıllık süre zarfında siber kanallar ve telefonlar üzerinden sürekli olarak fahiş tehdit mesajları aldıklarını, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ve yaşanan bu sistematik baskılarla ilgili daha önceki dönemlerde de İstanbul ve farklı illerdeki emniyet birimlerine resmi şikayetlerde bulunarak defalarca ifade verdiklerini kaydetti.

"TATİLDE TAKİP EDİLDİĞİMİZİ HİÇ SEZMEDİK"

Cinayetin işlendiği lüks beldedeki durumlarına da açıklık getiren Engin Polat, eşi Dilan Polat ile birlikte iki gündür Çeşme'de tatil amacıyla konakladıklarını belirtti. İlçede geçirdikleri süre boyunca hiç kimseyle ikili bir gerginlik, husumet ya da adli bir olay yaşamadıklarını vurgulayan Polat, silahlı saldırının hemen öncesindeki yakın süreçte kendilerine yönelik yeni bir tehdit mesajının veya şantajın da ulaşmadığını dile getirdi. Tatil beldesinde organize bir yapı tarafından adım adım takip edildiklerine dair en ufak bir şüphe veya şüpheli bir hareket de sezmediklerini ifadesine ekleyen Polat, kuzenini vuran tetikçinin arkasındaki azmettiricilerin bulunmasını talep etti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.A.'nın emniyetteki sorgu, siber veri taraması ve adli işlemleri sürerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çok yönlü ve geniş çaplı organize suç soruşturması devam ediyor.