2 yıllık sır perdesi kamera görüntüsüyle aralandı! Gülhan Karabacak için ekipler kanala indi

Genç kızın bir sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu tahmin edilen çarpıcı güvenlik kamerası görüntülerinin basına ve hukuki makamlara yansıması üzerine, sonlandırılan arama çalışmaları yargı talimatıyla sil baştan yeniden başlatıldı.

GÜVERCİN KULÜBESİNDEKİ KAMERA SIRRI ÇÖZDÜ

31 Temmuz 2024 tarihinde sırra kadem basan Gülhan Karabacak'ın bulunması için o dönem polis, jandarma ve AFAD günlerce geniş çaplı inceleme yapmış ancak hiçbir ize rastlanamaması üzerine çalışmalar bir süre sonra askıya alınmıştı. Kızlarının peşini bırakmayan acılı ailenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü araştırma, bölgedeki bir güvercin yetiştiricisinin kulübesinde yer alan güvenlik kamerası kayıtlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Görüntülerde yer alan fiziki hatların ve kıyafet detaylarının kızlarına ait olduğunu teşhis eden aile, vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Yapılan incelemenin ardından savcılık, arama faaliyetlerinin en üst düzey imkanlarla yeniden açılmasına karar verdi.

HEM HAVADAN HEM SU ALTINDAN YOĞUN MESAİ

Savcılık talimatının ardından bölge adeta abluka altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma birimlerine bağlı ekipler, görüntülerin kaydettiği sulama kanalı aksı üzerinde şu çalışmaları yürütüyor:

Dalgıç Polisler Sualtında: Görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu ve akıntının bulunduğu sulama kanalının tabanında dalgıç polisler tarafından fiziksel tarama gerçekleştiriliyor.

Dronlarla Havadan Takip: Kanal yatağının çevresindeki sazlıklar, tarlalar ve açık araziler havadan yüksek çözünürlüklü dron kameralarıyla anlık olarak taranıyor.

EGM'den "Kayıp Yetişkin" İlanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da resmi sistem üzerinden Gülhan Karabacak’ın fotoğrafını güncelleyerek, "31 Temmuz 2024 tarihinde Osmaniye ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri rica olunur" duyurusunu yineledi.

"BİR KEMİĞİ BİLE BULUNSA MEZAR TAŞI OLUR"

Kızının kaybolduğu gün nişanlısından yeni ayrıldığını, moralinin çok bozuk olduğunu ancak hayatı çok seven bir yapısı bulunduğunu aktaran anne Elif Karabacak, yürekleri dağlayan bir açıklamada bulundu:

"Kızım kaybolduğu gün babasıyla yolda karşılaşıyor. Babası 'Eve dön' diyor, kızım ise 'Baba kafamı dağıtayım, geliyorum' diye cevap veriyor. Aynı yoldan devam ederek kanal yoluna gidiyor. Güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntüde o bölgeye giriyor, bir daha da çıkmıyor. Ben kızımın o gün kanala düştüğünü düşünüyorum. İnşallah kızımla ilgili bir bulguya ulaşılır. Bir saç teli ya da bir kemiği bile bulunsa, en azından gidip dua edeceğimiz bir mezar taşı olur. Devletin tüm teknik imkanlarının sonuna kadar kullanılmasını istiyorum."