Kayseri'de 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Hakim Mutka yönetimindeki 34 FM 8283 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Örenşehir mevkisinde devrildi.
Yaralanan 8 kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Necat Yadigar'ın kullandığı 34 FA 7538 plakalı yolcu otobüsü de aynı mevkide yol kenarına devrildi.
Yaralanan 14 kişi, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Kayseri'de 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.