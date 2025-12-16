''20 gün önce uyardım, tepki alamadım'': Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti!
Diyarbakır'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan iki vatandaş yaralandı. ''Daha önce uyardık, tepki alamadık'' diyen mahalle sakinleri yaşanan ihmale tepki gösterdi.
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sokakta yürümekte olan 45 yaşındaki M.K. isimli kadın ile 55 yaşındaki S.Ö., aniden ortaya çıkan başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Saldırgan hayvanın darbeleriyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için hızla yardıma koştu ancak saldırgan köpek bu kez de toplanan kalabalığın üzerine hamle yaptı. Büyük paniğin yaşandığı olay sonrası hastaneye sevk edilen iki yaralı, acil serviste yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.
"TAM 12 TANE KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIK"
Mahallede yaşanan tedirginliği dile getiren bölge sakinlerinden Habip Yıldız, tehlikenin göz göre göre geldiğini savundu. Daha önce kendisinin ve oğlunun da benzer bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Yıldız, yetkililere çağrıda bulundu. Konuyla ilgili daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Yıldız, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle anlattı:
''Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz''