20 il için "sarı kod" verildi! O bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına başlıyor

EGE

Bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR (5°C, 10°C): Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

DENİZLİ (8°C, 17°C): Gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR (10°C, 17°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA (6°C, 13°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.