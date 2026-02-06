20 il için "sarı kod" verildi! O bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde hareketli bir hava durumu bekleniyor.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği bildirildi.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Rüzgarın ise Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgede fırtına hızına (40-70 km/saat) ulaşabileceği bildirildi.
ÇANAKKALE (12°C, 17°C): Bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
EDİRNE (6°C, 16°C): Bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
İSTANBUL (10°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KOCAELİ (10°C, 18°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR (5°C, 10°C): Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
DENİZLİ (8°C, 17°C): Gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR (10°C, 17°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA (6°C, 13°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Batı Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yağmur, sağanak ve kıyılarda gök gürültülü sağanak görülecek. Yarın (Cuma) bölgede toz taşınımı bekleniyor.
ADANA (11°C, 14°C): Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA (12°C, 17°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY (7°C, 11°C): Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ISPARTA (4°C, 8°C): Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Akşam saatlerinde kuzeybatıdan başlayarak zamanla bölge genelinde yağış görülecek. Yağışlar genelde yağmur şeklinde olurken, doğusu ve kuzeyinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
ANKARA (5°C, 8°C): Gece saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ESKİŞEHİR (6°C, 12°C): Akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KONYA (5°C, 11°C): Gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
SİVAS (0°C, 3°C): Sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Sinop hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde rüzgarın gece saatlerinden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor.
BOLU (5°C, 10°C): Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
DÜZCE (9°C, 16°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
SİNOP (10°C, 18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK (11°C, 16°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur, yükseklerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın fırtına boyutuna ulaşabileceği bildirildi.
AMASYA (6°C, 13°C): Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
ARTVİN (2°C, 10°C): Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN (10°C, 18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON (9°C, 18°C): Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM (-9°C, 2°C): Parçalı ve çok bulutlu.
KARS (-12°C, 1°C): Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA (1°C, 7°C): Öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
VAN (-5°C, 5°C): Parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri görülecek.
DİYARBAKIR (0°C, 12°C): Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP (4°C, 7°C): Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
SİİRT (2°C, 14°C): Parçalı ve çok bulutlu.
ŞANLIURFA (5°C, 12°C): Parçalı ve çok bulutlu.