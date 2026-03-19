20 Mart Cuma günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Kar yağışı bekleyenler için gözler Meteoroloji’ye çevrildi. 20 Mart’ta kar yağacak mı, hangi illerde kar bekleniyor? İşte yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ilk gününde soğuklar etkisini yeniden artırıyor.
20 Mart Cuma günü için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı beklenen iller MGM’nin tahmin haritasında netleşti.
Erzurum
Kars
Ardahan
Ağrı
Erzincan
Muş
Bitlis
Van
Hakkari
Sivas
Kayseri
Yozgat
Artvin
Rize
Trabzon
Giresun
Trabzon ve Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.