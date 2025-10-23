20 tünelde trafik tek şerit! İşte 23 ekim yol durumu...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki yol ağında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücüleri uyardı. Çalışma yapılan kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uyması gerekiyor.

KGM'nin 23 Ekim 2025 tarihli yol durumu bültenine göre, sürücüleri bekleyen en önemli düzenleme Anadolu Otoyolu'nda yapılacak.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNE KAPATILIYOR

Bültendeki en kritik uyarı, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerini kapsayan Bolu Dağı geçişi için yapıldı. Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu bu kesimde, tünel portal yapısındaki çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Bu kapatma işleminin hafta içi her gün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında uygulanacağı bildirildi.

Bu saatlerde İstanbul yönüne seyreden sürücüler, Abant Kavşağı'ndan zorunlu olarak D100 devlet yoluna yönlendirilecek. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecekler.

Ege Bölgesi'ndeki sürücüleri ilgilendiren bir çalışma da İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yürütülüyor. Otoyolun Marina-Narlıdere kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışması sebebiyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşımın orta ve sağ şeritler üzerinden sağlandığı bildirildi.

AKDENİZ VE İÇ BÖLGELERDEKİ ÇALIŞMALAR

Yurdun diğer bölgelerindeki çalışmalara ilişkin de detaylar paylaşıldı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (2-6. kilometreler) arasında üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

ÜSTYAPI YENİLEMELERİ VE KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Karabük-Araç yolunun 3-4. kilometreleri (Emniyet Müdürlüğü Kavşağı bölgesi) ile Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bu güzergahlarda da ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde de yapım çalışmaları mevcut. Bu bölgede ulaşıma Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 34-38. kilometrelerinde gerçekleştirilen menfez yapım çalışması sebebiyle ulaşımın Seferihisar-Karakoç yolundan kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Bültendeki bir diğer önemli uyarı da Artvin-Erzurum yolu için yapıldı. Yolun 4-37. kilometreleri arasında bulunan 20 farklı tünelde temizlik çalışması yapılacak. Bu çalışma dolayısıyla ulaşım, bugün saat 17.30'a kadar tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.