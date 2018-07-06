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20 yeni böcek türü keşfedildi

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 20 yeni böcek türü keşfedildi. Böcekler önemli çünkü ileride tarım zararlarına karşı ya da zehirlerinin tıbbi alanda kullanılacağı değerlendiriliyor.

20 yeni böcek türü keşfedildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi önemli bir çalışmaya imza attı. Bir grup akademisyen yeni böcek türleri keşfetti.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaş, 15 yıldır böceklerin çevreye ve tarımsal üretime etkilerini araştırıyor.

Türkiye biyo-çeşitlilik açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.  

Akademisyenler araştırmalar sonucu 20 yeni böcek türü keşfetti. Yeni türler yakın zamanda bilim dünyası ile paylaşılacak.

Yöresinin ismini alan böcekler, ekolojik olarak önemli türler arasında.

ulusal.com.tr

Etiketler; #20 yeni böcek #böcek
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