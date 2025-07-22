20 yıllık cinayet davasında flaş gelişme: Son tutuklu sanık da tahliye edildi

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Z.K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar C.K. ve Ş.K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık N.P. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık Z.K. savunmasında kendisine iftira atıldığını iddia ederek, “Ben Ş.K’ye ‘Maktulün kafasına taşla vurup öldürdüm’ diye bir beyanım olmadı. 8 aydır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum” dedi.

Tanık Bayram D., maktul Erdoğan Bozkurt’un yeğeni olduğunu belirterek, Bozkurt’u en son 2005 yılının Mayıs ayında gördüğünü söyledi. Bayram D., “C.K. ve Z.K. ‘Mallarımız kayboluyor, Erdoğan’ı öldüreceğiz’ diyorlardı. Bu duyumu annem Fatma D.’ye anlattım. Annem de gidip şikayet dilekçesi vermiş. Sanıkların hepsi Erdoğan’ı tanıyordu ancak şimdi ‘Tanımıyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, Z.K’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Böylece davada daha önce tahliye edilen C.K., Ş.K. ve N.P.’nin ardından son tutuklu sanık Z.K. de serbest bırakılmış oldu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla ertelendi.

OLAY 20 YIL SONRA KADAVRA KÖPEĞİ İLE AYDINLATILDI

Olayın geçmişi 2005 yılına dayanıyor. Erdoğan Bozkurt’un ailesi, 2010 yılında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu, ancak o tarihte herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Faili meçhul cinayet dosyaları kapsamında dosya geçen yıl yeniden açıldı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü detaylı çalışma sonucunda, Bozkurt’un 2005 yılında öldürüldüğü belirlendi. 7 Aralık 2024’te düzenlenen operasyonla C.K., Z.K., N.P., Ş.K. ve H.C. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olay yerinde yapılan kazıda, jandarma kadavra köpeği “Sefil”in tepki verdiği noktada maktule ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp, kemiklerin Erdoğan Bozkurt’a ait olduğunu ve kafatasında ateşli silahla vurulmaya bağlı kırıklar bulunduğunu tespit etti. H.C. hakkında ise kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozkurt’un ölümüyle ilgili olarak C.K., Z.K., N.P. ve Ş.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Daha önce sanıklardan N.P.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 12 Mayıs’taki duruşmada C.K. ve Ş.K. de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Son duruşmayla birlikte tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.