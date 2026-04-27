20 yıllık sır perdesi aralandı: Kayıp adamın izi tüfek dipçiğindeki DNA’dan çıktı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 20 yıl önce kaçırılarak kayıplara karışan Hamdi Karakuş'un akıbeti, bir tüfek dipçiğinde bulunan DNA iziyle aydınlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı değerlendirilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Hamdi Karakuş'un kaybolma süreci, 17 Temmuz 2005 tarihinde başladı. O dönem 41 yaşında olan Karakuş, Çardaközü Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından kovalanarak darbedildi. Başına isabet eden bir taş nedeniyle Karakuş, bir gözünde görme kaybı yaşadı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 23 Ağustos 2005 gecesi saat 01.00 sularında köy kahvehanesinden evine dönen Karakuş, kendilerini jandarma olarak tanıtan aynı şahısların hedefi oldu. Elleri, ayakları ve gözleri bağlanan Karakuş, Ankara'nın Mamak ilçesine götürüldü. Burada yeniden darbedilen Karakuş, kendi imkanlarıyla kurtularak köyüne dönmeyi başardı. Yaşanan bu olayların ardından Karakuş, 1 Nisan 2006 tarihinde gece saatlerinde yeniden hedef alındı. Görgü şahitlerinin beyanlarına göre mahalle camisinin yanında zorla kaçırılan 42 yaşındaki adamdan o tarihten itibaren bir daha haber alınamadı. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen dosyadan yirmi yıl boyunca hiçbir sonuç çıkmadı.

ADLİ EMANETTEKİ KIRIK PLASTİK OLAYI AYDINLATIYOR

Karakuş'un akıbetini belirlemek amacıyla Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven’in izniyle dosya yeniden incelenmeye başlandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, son kaçırma olayında kullanıldığı tespit edilen bir tüfeğin dipçiğindeki kırık plastiği incelemeye aldı.

Plastiğin üzerinden alınan DNA örneğinin Hamdi Karakuş'un DNA'sı ile eşleşmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Toplanan deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağabeyinden 20 yıldır haber alamayan 59 yaşındaki Semra Dönmez, yaşanan süreci anlatarak adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirtti. Dönmez, şunları söyledi: "Abim 2005'te bir kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara Mamak tarafında bir köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup köye gelmiş. Bu insanlar abimi 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz kendisinden haber alamadık. Köyde tekrar bunlarla bir tartışma yaşamış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem 90 yaşında, her gün dua eder, ağlar, 'Bir mezarı yok oğlumun' der. Gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık olayın ortaya çıkmasını çok istiyoruz, bir mezarı olsun istiyoruz. Evet, kendilerini jandarma diye tanıtmışlar. 'Biz jandarmayız' diyerekten 5-6 kişi gelip elini ayağını bağlayıp başına torba geçirip götürmüşler. Cumhuriyet Savcısı ve JASAT'a çok teşekkürler ederiz, 3 yıldır mücadele ettiler, bu duruma gelindi."

Müşteki ailenin avukatı İsmail Doğancan Çıra ise hukuki süreç hakkında detaylar paylaşarak failerin cezalandırılmasını talep etti. Avukat Çıra, konuyla ilgili olarak, "Müvekkilimin abisi Hamdi Karakuş 20 yıldır kayıp, kendisinden haber alınamıyor. Bununla alakalı müvekkilim abisinin bulunması için 20 yıl boyunca birçok kez girişimde bulunmuş, birçok mercieye müracaat etmiş, soruşturmalar takipsizlikle kapanmış. Yaklaşık 2 yıldır Cumhuriyet Savcımızın talimatıyla JASAT ekipleri bir çalışma yürüttüler. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga neticesinde bir tüfek dipçiği bulunuyor. Bu tüfek dipçiği de JASAT ekibi tarafından adli emanete alınmış o dönemde. Tüfek dipçiğindeki DNA'nın müvekkilin abisine ait olduğu tespit edildi. Biz müvekkiller adına haklı hukuk mücadelemize devam ettireceğiz. Faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz, takdir yüce Türk yargısında olacak. Müvekkilin annesi 90 yaşında, 20 yıldır kayıp olan çocuğunun mezarını istiyor. Yakalanan 12 kişi gözaltında. Önümüzdeki Perşembe günü adliyeye sevk edileceğinin haberini aldık. Dosyada gizlilik var, bilgimiz bundan ibaret. Türk yargısına güveniyoruz" diye konuştu.