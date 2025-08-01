200 bin liralık içkiyi çaldılar, 2 ay sonra yakalandılar: “Hepsini içtik” dediler!

Bolu’da alkollü bir eğlence mekanından 200 bin lira değerinde içki çalan 3 kişi, 150 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından yakalandı. Şüpheliler, sorguda “Hepsini içtik” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
200 bin liralık içkiyi çaldılar, 2 ay sonra yakalandılar: “Hepsini içtik” dediler!
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Bolu’nun Dağkent Mahallesi yakınlarında bulunan alkollü bir eğlence mekanında 18 Mayıs tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaklaşık 200 bin lira değerinde içki çalındı. Olay yerine iki farklı araçla gelen Ü.S., N.B. ve M.E.Y., eğlence mekanının kapısını zorlayarak içeri girdi ve içerideki çeşitli alkollü içecekleri alarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki onlarca güvenlik kamerası tek tek incelendi. Polis ekipleri, yaklaşık 150 saatlik görüntü izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirlemeyi başardı.

“ALKOLLERİ NE YAPTINIZ?” SORUSUNA ŞOK YANIT

Yapılan teknik takip ve analizlerin ardından yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen operasyonla Ü.S., N.B. ve M.E.Y. gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şahıslara, “Çalınan alkolleri ne yaptınız?” sorusu yöneltildi. Şüphelilerin bu soruya “Hepsini içtik” şeklinde yanıt verdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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