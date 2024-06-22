200 şubeli dev marka kepenk kapattı

200 şubesi olan şirket, son aylarda 150 şubesini kapattıktan sonra geriye kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Böylece Maksul Gıda, iflas sürecini resmen başlatmış oldu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol hakkında iflas kararı verdi.

Geçtiğimiz aylarda 150 şubesini kapatan şirket, kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda iflas bayrağını çekti.

Yeniçağ'ın haberine göre, ekonomik zorluklara dayanamayan Maksul Gıda'nın iflas süreci 3 yıl önce başladı.

3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda, 200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

Mahkeme, şirket için bilirkişi raporu istedi. Üç bilirkişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını belirten bir rapor sundu.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda, Bursa'daki çok sayıda şubesini de kapsayacak şekilde kalan 50 şubesini kapatma kararı aldı.

Aylarca maaş alamayan Maksul Gıda çalışanları işsiz kaldı.