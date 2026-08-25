2008’deki cinayet soruşturmasında yeni gelişme! Ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta 2008 yılında Ulutan Barajı'nda öldürülen Ahmet Yılmaz cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi kararı bulunan şüpheli, bu tedbiri ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine polis tarafından yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2008’deki cinayet soruşturmasında yeni gelişme! Ev hapsini ihlal eden şüpheli yakalandı
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2008 yılında Ulutan Barajı'nda hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'a ait cinayet dosyasında çalışmalarını sürdürüyor. Dosya, 2025 yılında yeniden gündeme gelerek soruşturma kapsamında ele alınmaya başlanmıştı. Bu süreçte daha önce gözaltına alınan Emircan İ. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı.

EV HAPSİNİ İHLAL ETTİĞİ BELİRLENDİ

Emircan İ.'nin üzerine konan konutu terk etmeme yükümlülüğüne uymadığının anlaşılmasıyla birlikte polis ekipleri devreye girdi. Bir süredir izi sürülen şüphesinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği'nin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Emircan İ., önceki akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanmak üzere şüpheli, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemleri sona eren Emircan İ., ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına hükmedilen şüpheli, Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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