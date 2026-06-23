2009 yılından beri kayıp olan iki kişinin neden öldürüldüğü ortaya çıktı! İşte tüm ayrıntılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, geçmişe dönük faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında 2009 yılından beri kendilerinden haber alınamayan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin dosyasını yeniden açtı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma için Asayiş Şube Müdürlüğü-JASAT, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla son derece profesyonel bir "Özel Çalışma Grubu" oluşturuldu. Uzman ekiplerin aylar süren teknik ve fiziki takibi neticesinde, kayıp iki kişinin aslında cinayete kurban gittiği saptandı.

CİNAYETİ KAYINPEDERİN İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan derinlemesine soruşturma, kayıp olarak aranan iki vatandaşın, maktullerden Ceylan Aktepe’nin kayınpederi tarafından töre saikiyle öldürüldüğünü ortaya koydu. Cinayetin arka planındaki ağın deşifre edilmesinin ardından, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen kimlik ve adresleri netleşmiş 10 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri; Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçeleri, Mardin'in Derik ilçesi, Şırnak Merkez ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen şafak operasyonu neticesinde, suça iştirak ettiği değerlendirilen 10 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KAYINPEDER TUTUKLANDI, 9 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan, maktul Ceylan Aktepe’nin kayınpederi olduğu belirlenen Ö.A., ‘Töre Saiki ile Öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 9 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Yıllar süren sessizliğin ardından adaletin yerini bulması, bölgede geniş yankı uyandırdı.