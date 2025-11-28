200'u aşkın mağdur var! Zonguldak'ta 'pos tefecileri'ne büyük operasyon

Zonguldak'ta, herhangi bir mal satışı olmadan kredi kartı sahiplerine komisyon karşılığında nakit sağlama yöntemiyle "pos tefeciliği" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlıdan ikisi mahkemece tutuklandı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
200'u aşkın mağdur var! Zonguldak'ta 'pos tefecileri'ne büyük operasyon
Yayınlanma:

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde "pos tefeciliği" faaliyeti yürüttüğü iddia edilen şüpheli şahıslara karşı kapsamlı bir inceleme başlattı.

Emniyet birimleri, yaklaşık 6 ay boyunca süren titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, kuyumculuk işiyle uğraşan G.Ş. (43), esnaf olarak görünen O.K. (51) ve S.N. (45) isimli üç kişinin yasa dışı faaliyetlerini deşifre etti. Yapılan araştırmalar, bu kişilerin, ortada herhangi bir ürün satışı olmaksızın kredi kartları üzerinden sahte işlemler gerçekleştirdiğini ve bu işlemler karşılığında kart sahiplerine nakit para verdiğini ortaya koydu.

TİCARİ FAALİYET GÖRÜNÜMÜ ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturmada elde edilen verilere göre, şüphelilerden O.K. ve S.N.'nin pos cihazı edinebilmek amacıyla iş yerleri açtığı, ancak bu mekanlarda gerçek bir ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yasadışı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ederek yüksek oranda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki süreç sonunda mahkeme, zanlılardan G.Ş. ve O.K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, devam eden soruşturma kapsamında mağdur sayısının 200’ü aştığı öğrenildi. Şüphelilerin faaliyetlerinden elde ettikleri haksız kazancın miktarı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanacak raporla netlik kazanacak.

Dev kampanya başladı: Hepsiburada'dan yıl dönümüne özel '10. büyük final indirimleri''!Dev kampanya başladı: Hepsiburada'dan yıl dönümüne özel '10. büyük final indirimleri''!Market
Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştuYıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştuEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

zonguldak
Günün Manşetleri
Papa 14. Leo, tarihi bazilikada ayin yönetti!
Kartlı ödemeler 2,2 trilyon lira sınırını aştı!
Personel rahatsızlandı, hastane alarm verdi
17 şüpheli adliyeye sevk edildi
123 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ekim ayı işsizlik verileri açıklandı
Gençler için yeni güvenlik adımları geliyor
Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
"Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok"
Papa 14. Leo, Türkiye'de!
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Altın yine yön değiştirdi! Altın yine yön değiştirdi!
Uzman isimden Marmara fayı ile ilgili açıklama geldi Uzman isimden Marmara fayı ile ilgili açıklama geldi
Uzmandan hayati çağrı! "Bu belirtiler varsa hemen acile koşun" Uzmandan hayati çağrı! "Bu belirtiler varsa hemen acile koşun"
500.000 TL mevduat için banka banka getiri listesi 500.000 TL mevduat için banka banka getiri listesi