200'u aşkın mağdur var! Zonguldak'ta 'pos tefecileri'ne büyük operasyon

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde "pos tefeciliği" faaliyeti yürüttüğü iddia edilen şüpheli şahıslara karşı kapsamlı bir inceleme başlattı.

Emniyet birimleri, yaklaşık 6 ay boyunca süren titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, kuyumculuk işiyle uğraşan G.Ş. (43), esnaf olarak görünen O.K. (51) ve S.N. (45) isimli üç kişinin yasa dışı faaliyetlerini deşifre etti. Yapılan araştırmalar, bu kişilerin, ortada herhangi bir ürün satışı olmaksızın kredi kartları üzerinden sahte işlemler gerçekleştirdiğini ve bu işlemler karşılığında kart sahiplerine nakit para verdiğini ortaya koydu.

TİCARİ FAALİYET GÖRÜNÜMÜ ALTINDA HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturmada elde edilen verilere göre, şüphelilerden O.K. ve S.N.'nin pos cihazı edinebilmek amacıyla iş yerleri açtığı, ancak bu mekanlarda gerçek bir ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yasadışı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ederek yüksek oranda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki süreç sonunda mahkeme, zanlılardan G.Ş. ve O.K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, devam eden soruşturma kapsamında mağdur sayısının 200’ü aştığı öğrenildi. Şüphelilerin faaliyetlerinden elde ettikleri haksız kazancın miktarı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanacak raporla netlik kazanacak.