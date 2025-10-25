2010’dan itibaren her yıl KPSS’ye girmişti: 20 yıl simit sattı, 49 yaşında atandı!

Diyarbakır’da 20 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Abdulvahap Demircan, 14 yıl boyunca katıldığı KPSS sınavlarında umudunu hiç kaybetmedi. 49 yaşındaki Demircan, azmiyle herkesin takdirini kazandı.

Hiç evlenmeyen Demircan, son tercihini arkadaşı aracılığıyla yaparak İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tekniker olarak atandı. Annesine atandığını anlatmakta güçlük çeken Demircan, bavulunu toplayıp İstanbul’a gidince ailesini inandırabildi.

2008’de başladığı Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü 2010’da tamamlayan Demircan, 2010’dan itibaren her yıl KPSS’ye girdi. Günün ilk ışıklarıyla simit tezgâhını açan, akşamları ders kitaplarının başına geçen Demircan, “bir gün olur” diyerek sınavlara hazırlanmayı sürdürdü.

Uzun yıllar hem annesine bakan hem de geçimini sağlayan Demircan, 2024 KPSS’den 81,321 puan aldı. Başvuru yapmaktan vazgeçmişken, arkadaşı onun adına tercih yaptı.

Sonuçları da arkadaşı kontrol etti ve Demircan’ın atandığını bildirdi.

Demircan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Arkadaşım bana kazandığıma dair linki gönderince inandım. 13 yıl boyunca tercihleri hep ben yaptım, bu kez arkadaşım yaptı. Atandığımı duyunca sevinçten uçasım geldi. Annem inanmadı, şaka yaptığımı sandı. Bavulumu toplayıp İstanbul’a gideceğim deyince ikna oldu.”

49 yaşındaki Demircan, 5 kardeşten biri olduğunu belirterek, evlenmeyip ailesine baktığını anlattı:

“Anne babaya kimse bakmak istemiyor, ben onlara hizmet ettim. Sabah 05.00’te kalkar, 12.00’ye kadar simit satardım. Sonra ders çalışırdım. Eğitimden kopmadım, bundan sonra da kopmayacağım.”

Demircan, asaletini aldıktan sonra üniversite eğitimini DGS ile mühendisliğe tamamlamayı planladığını söyledi.

Yıllar süren emeğiyle hedefini gerçekleştiren Demircan’ın hikayesi, azmin ve umudun simgesi haline geldi.