2019'dan beri her yerde aranıyorlardı! Firari iki kardeş yakalandı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana firari olan A.S. ile Ş.S. polis operasyonuyla yakalandı. Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından saklandıkları evde tespit edilen iki kardeş cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla koordineli bir çalışma yürüttü.

Araştırmalar kapsamında A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Fethiye ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarının sonucunda, iki kardeşin Karaçulha Mahallesi'nde birlikte saklandıkları adres kesin olarak tespit edildi. Belirlenen bu adrese düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

2019 YILINDAN BU YANA FİRARİYDİLER

Yakalanan A.S. ve Ş.S.'nin geçmişteki adli süreçlerine yönelik detaylar da paylaşıldı. Şahısların 2019 yılından itibaren firari durumda oldukları ve Muğla İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandıkları belirtildi. Kardeşlerin haklarında, "Varolan veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak Yol Kesmek Suretiyle Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan verilmiş ve kesinleşmiş toplam 25'er yıl hapis cezası bulunuyordu.

Karaçulha Mahallesi'ndeki adreste kıskıvrak yakalanan kardeşler, emniyetteki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eşen Cezaevi'ne teslim edildi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan emniyet yetkilileri, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

