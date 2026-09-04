2022’den beri kayıptı! Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı hastaneye getirilen ve hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir türlü haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Genç kadının bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma, sonunda bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alınarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

SON TELEFON SİNYALİ ESENYURT'TAN ÇIKTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kayıp genç kızın geçmişe yönelik telefon sinyalleri incelendi. İnceleme sonucunda son sinyalin Esenyurt'ta bir adresten geldiği belirlendi. Bu bilgi, soruşturmada önemli bir dönüm noktası oldu.

Çalışmaların devamında Yıldırım'ın Fethi D. isimli bir şahısla iletişime geçtiği tespit edildi. Fethi D.'nin ise 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenildi. Fethi D.'yi yeniden sorgulayan Asayiş Şube ekipleri, kayıp Zeynep Yıldırım'ın Fethi D. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler yürüttükleri incelemede Zeynep Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi.

İSTANBUL VE SİNOP'TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce 1 Eylül Salı günü İstanbul ve Sinop'ta 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki sorgusunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 6 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.