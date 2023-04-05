2023 güncel trafik cezası tutarları

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Alkol, vücudun farklı durumlara vereceği tepki süresinin uzamasına neden olur. Dolayısıyla alkollü araç kullanmak; ciddi yaralanmalara, can kayıplarına ve maddi hasarlara yol açabilir. İlk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere, 4.064 TL idari para cezası kesilir. Ayrıca araçları trafikten men edilir ve ehliyetlerine 6 ay el konulur. Aynı sürücü ikinci kez aynı cezayı aldığında ise ödemesi gereken meblağ 5.096 TL’ye çıkar. Araç yine trafikten men edilir, ehliyetine el konulan süre ise 2 yıla çıkar.