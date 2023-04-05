2023 güncel trafik cezası tutarları
Trafik kuralları, kaza riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmek için hayata geçirilen düzenlemeler bütünüdür. Ancak bazı sürücüler trafiğin akışı içerisinde bu kurallara uymaz. İşte, merak edenler için 2023 trafik cezaları listesi.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI
Alkol, vücudun farklı durumlara vereceği tepki süresinin uzamasına neden olur. Dolayısıyla alkollü araç kullanmak; ciddi yaralanmalara, can kayıplarına ve maddi hasarlara yol açabilir. İlk kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere, 4.064 TL idari para cezası kesilir. Ayrıca araçları trafikten men edilir ve ehliyetlerine 6 ay el konulur. Aynı sürücü ikinci kez aynı cezayı aldığında ise ödemesi gereken meblağ 5.096 TL’ye çıkar. Araç yine trafikten men edilir, ehliyetine el konulan süre ise 2 yıla çıkar.
EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI
Emniyet kemeri takılı halde araç kullanmak ya da yolculuk etmek, ölümlü kaza oranının düşmesini sağlayan en önemli etkenlerin başındadır. Yeni trafik cezaları yönetmeliğine göre emniyet kemeri takmadığı belirlenen kişiler de zamlı cezalardan paylarını düşeni alıyor. 2022 yılında 196 TL olan ceza, 2023 yılında 436 TL’ye yükseltildi.
SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMA CEZASI
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, sürücülerin sıkça yaptığı hatalardan bir tanesidir. Dikkat dağınıklığına sebep olan bu hata, yalnızca maddi kayıplı kazalara neden olmaz. Aynı zamanda yaralanmalara ve ölümlere de sebebiyet verebilir. Seyir halinde cep telefonuyla görüşme yaptığı belirlenen sürücülere kesilen cezanın bedeli, 2023 yılında 951 TL olarak güncellendi.
YAYAYA YOL VERMEME CEZASI
Trafikteki araçların, yaya geçitlerine geldiklerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişilere yol vermesi zorunludur. Trafik ekipleri ya da kameralar vasıtasıyla bu kurala uymadıkları tespit edilen sürücülerin ödeyecekleri ceza tutarı bu sene de yükseltildi. 2023 trafik cezaları güncellemesi ile yaya geçidinde yayaya yol vermemenin cezası 1.917 TL’ye yükseltildi.