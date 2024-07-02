2024'te Aşure günü hangi tarihte? Muharrem Ayı ne zamana denk geliyor?

2024 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, Aşure Günü'nün ne zaman kutlanacağı İslam dünyasında merak edilmeye başlandı. 2024 hicri yılbaşı takviminin yayımlanmasıyla Muharrem ayının tarihi de netleşti. Peki, 2024 yılında Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Merak edilen ve sıkça araştırılan bu sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 hicri takvimi ile cevap bulundu. Peki, 2024 yılı Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet takvimine göre, Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Aşure Günü ise 16 Temmuz Salı günü başlayacak ve 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.