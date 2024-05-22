2024'te bir düğünün maliyetini tahmin edebilir misiniz? İşte cevabı...

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor. Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”