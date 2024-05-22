2024'te bir düğünün maliyetini tahmin edebilir misiniz? İşte cevabı...
Düğün mevsimi yaklaşıyor... Zam haberleri gelmeye devam ediyor... 2024'te bir düğünün maliyetini tahmin edebilir misiniz? i İşte detaylar...
Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor. Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 2024 sezonunun 2023’ten daha iyi olacağını belirtti. Sönmez, “Ön rezervasyonla çalışan işletmeleriz. İşletmelere gelen ön rezervasyonlardan gördüğümüz kadarıyla 2023’e göre 2024’te yüzde 30-40 oranında artış olacak. "
2023’teki altın, döviz, beyaz eşya, mobilyaya bakıldığında düğün salonlarının fiyat artışı daha ekonomik kaldı. Gelin ve damadın en çok rahatsız olduğu şey ise kiralar. Kira artışlarından dolayı düğünler erteleniyor” diye konuştu.
Sönmez, “100 kişinin altında davetlisi olanlar nikaha yöneliyor. Ama 100’ün üzerinde olan davetler için düğün isteniyor. Minimum 30-40 bin TL’ye düğün yapan yerler var. Ön rezervasyon artan fiyatlardan korunmayı da sağlıyor” dedi.