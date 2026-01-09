2024'te kaybolmuştu, kan donduran itiraf geldi: 'Annemi babam boğdu, Şile'ye gömdük'

İstanbul Kartal'da 20 Mart 2024 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Nuriye Dilmaç için kız kardeşi ve babasının yaptığı kayıp başvurusu, korkunç bir cinayeti aydınlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında HTS kayıtlarının incelenmesiyle derinleşen dosyada, Dilmaç'ın eski eşi D.D., oğlu E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. gözaltına alındı.

OĞLUNDAN KAN DONDURAN İTİRAF

Gözaltına alınan şüphelilerden maktul Dilmaç'ın oğlu E.D.'nin verdiği ifade, cinayetin detaylarını ortaya çıkardı. Şüpheli E.D., annesini babası D.D.'nin boğarak öldürdüğünü ve cesedi Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini itiraf etti. Bu itirafın ardından E.D.'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Yer gösterme işleminin ardından ekipler, Şile'deki belirtilen hafriyat döküm alanında harekete geçti. Bölgede iş makineleri ve kadavra köpekleri desteğiyle başlatılan kazı ve arama çalışmaları halen devam ediyor.

ESKİ EŞ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, aralarında maktulün eski eşi D.D.'nin de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.