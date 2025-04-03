2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ayrıntılar

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe. İşte gün gün Kurban Bayramı takvimi:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak 4 gün sürecek. Ancak, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kurban Bayramı tatilinin de uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Bayramın cuma günü başlaması ve pazartesi sona ermesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor. Ancak resmi tatil süresiyle ilgili son karar yetkililer tarafından duyurulacak.