2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ayrıntılar
Kurban Bayramı’nın 2025 yılı tatil süresi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil süresi kaç gün olacak?
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Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe. İşte gün gün Kurban Bayramı takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak 4 gün sürecek. Ancak, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kurban Bayramı tatilinin de uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Bayramın cuma günü başlaması ve pazartesi sona ermesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor. Ancak resmi tatil süresiyle ilgili son karar yetkililer tarafından duyurulacak.