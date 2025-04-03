2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ayrıntılar

Kurban Bayramı’nın 2025 yılı tatil süresi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve tatil süresi kaç gün olacak?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ayrıntılar
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Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe. İşte gün gün Kurban Bayramı takvimi:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor? İşte ayrıntılar - Resim : 1

Kurban Bayramı tatili resmi olarak 4 gün sürecek. Ancak, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Kurban Bayramı tatilinin de uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi. Bayramın cuma günü başlaması ve pazartesi sona ermesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor. Ancak resmi tatil süresiyle ilgili son karar yetkililer tarafından duyurulacak.

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