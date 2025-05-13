2025 yaş çay alım fiyatı açıklandı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Üreticilerin merakla beklediği rakam resmiyet kazandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 yaş çay alım fiyatı açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı: 2024 yılında 19 t olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 t olarak belirlenmiştir.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ÇAYKUR’un 2024’te 49 fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği ve bu yıl da benzer miktarda alım yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

2024 yılında kilogram başına 19 TL olarak uygulanan yaş çay alım fiyatı, 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, “Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Yaş çay alım fiyatı açıklandı
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