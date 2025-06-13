2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!

Kurnaz, “2025 yazında çok büyük ihtimalle küresel bir sıcaklık rekoru kırılmaz. 2023 ve 2024 kadar sıcak bir yaz beklemiyoruz. Ancak bu, yaz aylarının serin geçeceği anlamına gelmemeli. El Nino etkisinin artık sona ermesiyle birlikte, bu yıl biraz daha dengeli sıcaklıklar gözlemlenebilir” diye konuştu.