2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2025 yazı ve iklim verilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kurnaz, bu yıl sıcaklık rekorunun kırılmasının beklenmediğini, ancak 2025’in yine de tarihin en sıcak üçüncü yılı olabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre, 2025 Mayıs ayı, 15,79 derece ile şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ikinci mayıs oldu.
Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,53 derece üzerinde ölçüldü. 2024 Mayıs’ına göre 0,12 derece daha serin geçen ay, 2020’yi ise 0,06 derece geride bıraktı.
Mayıs ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da 20,79 dereceye ulaşarak en sıcak ikinci mayıs olarak kayıtlara geçti. Ayrıca mayıs ayı itibarıyla küresel sıcaklıkların, sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyi aştığı 22 aylık süreç sona erdi.
Küresel kuraklık ve buzul kaybı dikkat çekiyor
Mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2025 ilkbaharı da 1991-2020 ortalamasının 0,59 derece üzerinde gerçekleşerek kayıtlardaki en sıcak ikinci bahar mevsimi oldu.
Kuzey ve Orta Avrupa ile Türkiye'nin güney bölgelerinde mayıs ayı ortalamanın üzerinde kurak geçti. Kuzeybatı Avrupa’da 1979’dan bu yana en düşük yağış ve toprak nemi görüldü. 1992’den bu yana ölçülen en düşük nehir akışı kaydedildi.
Arktik bölgesinde deniz buzu alanı, mayıs ayında ortalamanın yüzde 2 altında kaldı ve 47 yıllık uydu kayıtlarında en düşük dokuzuncu değer oldu. Antarktika’da ise bu oran yüzde 9’lara ulaşarak beşinci en düşük mayıs değeri olarak kayıtlara geçti.
Rekor yılı olmayacak ama serin bir yıl da değil
Prof. Dr. Kurnaz, yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede 35 günün tarihin en sıcak günleri arasında yer aldığını söyledi. Geçen yılın ilkbaharına göre bu yıl bahar sıcaklıklarının 0,1 derece daha düşük olduğunu belirten Kurnaz, 2025’in "en sıcak ikinci bahar" olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Kurnaz, “2025 yazında çok büyük ihtimalle küresel bir sıcaklık rekoru kırılmaz. 2023 ve 2024 kadar sıcak bir yaz beklemiyoruz. Ancak bu, yaz aylarının serin geçeceği anlamına gelmemeli. El Nino etkisinin artık sona ermesiyle birlikte, bu yıl biraz daha dengeli sıcaklıklar gözlemlenebilir” diye konuştu.
Türkiye’de nisan ayında görece serin hava ve don olaylarının yaşandığını hatırlatan Kurnaz, bu yüzden vatandaşların mevsimi normalden serin hissetmiş olabileceğini de ekledi.
“Bu yıl en sıcak yaz olmayacak ama 2025, yine de tarihin en sıcak üçüncü yılı olabilir” diyen Kurnaz, iklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha belirgin hissedileceğine işaret etti.