2025 yılı hac kuraları çekildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakları belirlemek için, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam coğrafyasının son birkaç asırdır işgal, savaş, katliam ve soykırımlara sahne olduğunu, özellikle ilk kıble Kudüs ve çevresinin bu acıyı en derin şekilde hissettiğini söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bölgede bir asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle yürekleri dağlayan katliamlar yaşanmaktadır. Mescid-i Aksa'ya suikastlar düzenlenmekte, haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistin halkı görülmemiş bir zulümle, topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu acı ve gözyaşını dindirmenin, dökülen kanın ve çiğnenen insan onurunun önüne geçmenin yolu ise Müslümanların İslam'ın öğrettiği şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde hareket etmelerinden geçmektedir. Bu katliamları durdurmanın yegane yolu ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen her türlü düşünce ve davranıştan uzak durarak İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri etrafında kenetlenmek ve hep beraber zalimlere karşı mücadele etmektir.

Pek çok hikmeti ve güzelliği bünyesinde barındıran hac ibadetinin tam anlamıyla bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu vurgulayan Erbaş, haccın milyonlarca Müslümanı aynı inanç ve duygularla bir araya getiren, iyilikte, huzurda ve kardeşlikte buluşturan bir ibadet olduğunu dile getirdi.

