2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı
2025'e doğru geri sayım sürerken yeni yılın ilk günlerinde hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerindeki hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi.
Yeni yıla girmeye artık sayılı saatler kaldı. 2025'e doğru geri sayım sürerken vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili çeşitli tahminler yapılırken konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden önemli bir açıklama geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Cengiz Çelik, pazartesi günü itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülebileceğini söyledi.
31 Aralık Salı günü yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava beklendiğini vurgulayan Cengiz Çelik, "Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında yurt genelinde seyretmeye devam edecek." dedi.
Cengiz Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normalinde, soğuk seyrettiğine işaret ederek, yarın gece İç Anadolu'daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10 ila 15 derece, Karadeniz ve Marmara genelinde 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceğini bildirdi.
Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptıkları son değerlendirmeye de değinen Cengiz Çelik, "3 büyükşehirde de hem ayın 31'inde hem de 1 Ocak'ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak." ifadelerini kullandı.
HAFTA SONU YOĞUN YAĞIŞ GELİYOR
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni yılın ilk hafta sonu olan 4 Ocak ve 5
Ocak'a ilişkin de açıklamada bulundu.
Türkiye'nin cumartesi günü için batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Cengiz Çelik, Doğu bölgesi hariç, pazar günü tüm yurtta yağış beklendiğini sözlerine ekledi.