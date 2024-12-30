2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı

Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptıkları son değerlendirmeye de değinen Cengiz Çelik, "3 büyükşehirde de hem ayın 31'inde hem de 1 Ocak'ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak." ifadelerini kullandı.