2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı

2025'e doğru geri sayım sürerken yeni yılın ilk günlerinde hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerindeki hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yayınlanma:
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 1

Yeni yıla girmeye artık sayılı saatler kaldı. 2025'e doğru geri sayım sürerken vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

1 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 2

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili çeşitli tahminler yapılırken konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden önemli bir açıklama geldi.

2 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

3 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 4

Cengiz Çelik, pazartesi günü itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülebileceğini söyledi.

4 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 5

31 Aralık Salı günü yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava beklendiğini vurgulayan Cengiz Çelik, "Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında yurt genelinde seyretmeye devam edecek." dedi.

5 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 6

Cengiz Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normalinde, soğuk seyrettiğine işaret ederek, yarın gece İç Anadolu'daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10 ila 15 derece, Karadeniz ve Marmara genelinde 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

6 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 7

Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptıkları son değerlendirmeye de değinen Cengiz Çelik, "3 büyükşehirde de hem ayın 31'inde hem de 1 Ocak'ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak." ifadelerini kullandı.

7 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 8

HAFTA SONU YOĞUN YAĞIŞ GELİYOR

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni yılın ilk hafta sonu olan 4 Ocak ve 5
Ocak'a ilişkin de açıklamada bulundu.

8 9
2025'in ilk günleriyle ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun yağış beklenen bölgeler açıklandı - Resim: 9

Türkiye'nin cumartesi günü için batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Cengiz Çelik, Doğu bölgesi hariç, pazar günü tüm yurtta yağış beklendiğini sözlerine ekledi.

9 9
Hava durumu meteoroloji son dakika yağmur