2026 hac ön kayıt ve yenileme başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları yarın başlayacak. İlk defa kayıt yapacaklar ve kayıt yenileyecekler için tarihler ve başvuru yöntemleri açıklandı.

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları yarın başlıyor.

İlk defa kayıt yapacak hacı adayları, 5 Eylül’e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretini yatırarak e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Daha önceki yıllarda hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları otomatik yenilenmeyecek. Bu kişiler, hac ön kayıt ücreti ödemeden e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapacak.

