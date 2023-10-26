%20'nin Altına Düştü, Bir Türlü Artmıyor! İSKİ'ye Göre 26 Ekim İçin Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranları bir türlü yükselmiyor. Bu nedenle çok sayıda insan barajların güncel doluluk oranlarını merak etmektedir. Hava sıcaklıklarından ve yağış miktarlarından da çok etkilenen baraj su doluluk oranları her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanır. Peki 26 Ekim 2023 günü barajlardaki su doluluk oranı kaç oldu?

26 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %19,89 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düşmüş durumda?

26 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 21,73

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,97

DARLIK BARAJI: % 31,18

ELMALI BARAJI: % 15,98

ISTRANCALAR BARAJI: % 22,52

KAZANDERE BARAJI: % 6,32

ÖMERLİ BARAJI: % 42,61

PABUÇDERE BARAJI: % 3,25

SAZLIDERE BARAJI: % 4,94

TERKOS BARAJI: % 9,43