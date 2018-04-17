21 Nisan 2018 Cumartesi, 22 Nisan 2018 Pazar ve 23 Nisan 2018 Pazatesi günleri Van'da büyük su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar bu konuda uyarılırken, kesintisini yaşanacağı mahalleler de açıklandı. İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Gevaş ilçelerinde kesilecek sular öncesi vatandaşlara su biriktirmesi önerildi. İşte 21-22-23 Nisan Cumartesi Pazar Pazartesi Van İpekyolu Tuşba Gevaş Edremit sular neden yok ne zaman gelecek sorularının yanıtları

Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi, (VASKİ) yaptığı açıklamada bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 günlük su kesintisi yaşanacağını duyurdu.



VASKİ'den yapılan açıklamaya göre İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Gevaş ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını, vatandaşların tedbirli olmaları belirtildi.



Su kesintisinden Van merkezi ilçeleri İpekyolu ve Tuşba ile Gevaş ilçesinin Atalan Mahallesi, Edremit'in Köprüler, Dönemeç, Mülk, Andaç, Çiçekli, Enginsu, Kıyıcak, Dilkaya, Köşk, Köklü, Elmalık, Eski Tokiler, Yeni Mahalle, Gölkaşı ve Çayırbaşı Mahalleleri etkilenecek.



VASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) kent genelinde 3 günlük su kesintisinin yapılacağını duyurdu.

VASKİ,Van merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba, Edremit ile Gevaş İlçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.



Van'a içme suyu sağlayan Bejingir ana kaynağından gelen İsale hattında oluşan ani arıza ve bakım onarım nedeniyle 21-22 ve 23 Nisan 2018 tarihleri arasında zaruri su kesintisine gidileceği belirtildi.

Arızanın belirlenen tarihten önce giderilmesi için ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamladığı ve geceli gündüzlü 24 saat çalışılarak, belirlenen yerlere suyun bir an önce verilmesi için tüm imkanların seferber edileceği açıklandı.



Su kesintisinden Van merkezi ilçeleri İpekyolu ve Tuşba ile Gevaş ilçesinin Atalan Mahallesi, Edremit'in Köprüler, Dönemeç, Mülk, Andaç, Çiçekli, Enginsu, Kıyıcak, Dilkaya, Köşk, Köklü, Elmalık, Eski Tokiler, Yeni Mahalle, Gölkaşı ve Çayırbaşı Mahalleleri etkilenecek.



Vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak, hazırlıklarını yapmaları istendi."



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